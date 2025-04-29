На подлете к Смоленской области уничтожено 15 украинских дров

Средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России были нейтрализованы 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ при подлете к Смоленску. По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
«Сегодня наш регион вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. На подлете к Смоленску силами РЭБ Министерства обороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника», — написал глава региона в социальных сетях. Он уточнил, что жертв и разрушений после атаки ВСУ нет.
Анохин попросил жителей региона избегать открытых пространств при угрозе атаки, отойти от окон и не снимать происходящее на видео. А при обнаружении обломков БПЛА сообщать об этом по номерам экстренных служб.
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