На подлете к Смоленской области уничтожено 15 украинских дров

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На подлете к Смоленску силами РЭБ Минобороны РФ уничтожено 15 БПЛА ВСУ
На подлете к Смоленску силами РЭБ Минобороны РФ уничтожено 15 БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России были нейтрализованы 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ при подлете к Смоленску. По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Сегодня наш регион вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. На подлете к Смоленску силами РЭБ Министерства обороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника», — написал глава региона в социальных сетях. Он уточнил, что жертв и разрушений после атаки ВСУ нет. 

Анохин попросил жителей региона избегать открытых пространств при угрозе атаки, отойти от окон и не снимать происходящее на видео. А при обнаружении обломков БПЛА сообщать об этом по номерам экстренных служб. 

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Средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России были нейтрализованы 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ при подлете к Смоленску. По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. «Сегодня наш регион вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. На подлете к Смоленску силами РЭБ Министерства обороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника», — написал глава региона в социальных сетях. Он уточнил, что жертв и разрушений после атаки ВСУ нет.  Анохин попросил жителей региона избегать открытых пространств при угрозе атаки, отойти от окон и не снимать происходящее на видео. А при обнаружении обломков БПЛА сообщать об этом по номерам экстренных служб. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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