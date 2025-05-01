01 мая 2025

В России перестанет работать Skype

Microsoft закроет Skype 5 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Учетные записи пользователей Skype будут перенесены в сервис Microsoft Teams
Учетные записи пользователей Skype будут перенесены в сервис Microsoft Teams Фото:

Компания Microsoft официально объявила о прекращении работы платформы Skype с 5 мая 2024 года. Об этом сообщает Microsoft. Пользователям предлагается перейти на сервис Teams, куда будут перенесены их учетные записи.

«Вы можете продолжать пользоваться Skype до 5 мая», — говорится в сообщении на сайте технической поддержки Microsoft. В компании пояснили, что после этой даты поддержка сервиса будет полностью прекращена, а для дальнейшего общения и работы пользователям рекомендуется использовать Microsoft Teams. Там же уточняется, что процесс переноса учетных записей будет автоматическим и не требует дополнительных действий от пользователей.

Сервис Skype начал свою работу в 2003 году, а в 2011 году перешел в собственность корпорации Microsoft. Спустя некоторое время после завершения сделки Microsoft приняла решение о прекращении поддержки ряда своих коммуникационных сервисов, среди которых оказался и Windows Live Messenger. В 2015 году компания приступила к интеграции Skype в операционную систему Windows 10.

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Компания Microsoft официально объявила о прекращении работы платформы Skype с 5 мая 2024 года. Об этом сообщает Microsoft. Пользователям предлагается перейти на сервис Teams, куда будут перенесены их учетные записи. «Вы можете продолжать пользоваться Skype до 5 мая», — говорится в сообщении на сайте технической поддержки Microsoft. В компании пояснили, что после этой даты поддержка сервиса будет полностью прекращена, а для дальнейшего общения и работы пользователям рекомендуется использовать Microsoft Teams. Там же уточняется, что процесс переноса учетных записей будет автоматическим и не требует дополнительных действий от пользователей. Сервис Skype начал свою работу в 2003 году, а в 2011 году перешел в собственность корпорации Microsoft. Спустя некоторое время после завершения сделки Microsoft приняла решение о прекращении поддержки ряда своих коммуникационных сервисов, среди которых оказался и Windows Live Messenger. В 2015 году компания приступила к интеграции Skype в операционную систему Windows 10.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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