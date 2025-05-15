Захарова объяснила, почему переговоры РФ и Украины все еще не начались

Участники стамбульских переговоров, ранее запанированных на 15 мая, ждут, когда президент Украины Владимир Зеленский «навыступается» — побеседует с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сделает заявления по итогам встречи и так далее. Только по окончании мероприятий у Зеленского стороны смогут приступить к мирному диалогу впервые за три года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«[Делегация РФ в Стамбуле] ждет, пока клоун (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что российские представители находятся в Стамбуле уже сутки, хотя переговоры были запланированы на 15 мая.
Российскую группу в ходе диалога возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — глава Минобороны Рустем Умеров. Встреча пока не началась. Ранее посол МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что РФ не будет обсуждать с Киевом 30-дневное перемирие. До этого нужно выработать единую стратегию урегулирования конфликта. За последними новостями по мирному диалогу между Киевом и Москвой можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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