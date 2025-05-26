Экс-жена Паши Техника вышла на связь после информации о задержании в Таиланде

Бывшей жене покойного российского рэпера Паши Техника Еве Карицкой в Таиланде грозит до двух лет тюрьмы по обвинению в клевете на клинику, где лечился Техник. Об этом заявил юрист Александр Хаминский после слухов о ее задержании. Сама Карицкая вскоре вышла на связь и заявила, что успела уехать из страны в ОАЭ. Ее слова передает Mash.
«Как рассказали журналистам близкие из окружения Евы, на нее завели уголовное дело о клевете и вызвали в участок на допрос. Задержать не успели. Блогерша быстро собрала вещи и улетела в ОАЭ вместе с сыном и подругой», — передают авторы канала. До этого в СМИ начала распространяться информация о потенциальном задержании Карицкой. В беседе с aif.ru юрист Хаминский заявил, что той может грозить до двух лет тюрьмы.
Паша Техник (Павел Ивлев) скончался в начале апреля после госпитализации в Таиланде с тяжелым отравлением. Его бывшая жена Ева Карицкая обвинила местную клинику в назначении терапии, которая, по ее словам, привела к смерти рэпера. После этого против нее возбудили уголовное дело о клевете, и она перестала выходить на связь, что вызвало слухи о ее задержании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.