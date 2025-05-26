26 мая 2025

Стало известно, сколько будет составлять средняя зарплата россиян к концу 2025 года

Средние зарплаты в России к концу 2025-го вырастут до 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата будет расти медленнее в 2025 году, считают аналитики
Зарплата будет расти медленнее в 2025 году, считают аналитики Фото:

К концу 2025 года средний уровень заработной платы в России достигнет 100 тысяч рублей. Это следует из консенсус-прогноза, подготовленного «Известиями». Для сравнения, в начале текущего года данный показатель составлял 89 тысяч рублей.

«По итогам года средняя заработная плата по стране составит порядка 100 тысяч рублей», — пишут «Известия со ссылкой на аналитиков из университетов и участников рынка. Речь идет о доходах, указанных до удержания налогов: после вычета налоговых отчислений работник получит на руки 87 тысяч рублей.

В начале 2025 года средний уровень заработной платы приблизился к 89 тысячам рублей. По прогнозам специалистов, в течение текущего года этот показатель увеличится на 12%. Для сравнения: в предыдущем году средняя зарплата продемонстрировала более существенный рост, увеличившись на 18%.

На сегодняшний день к числу сфер, где средний уровень заработной платы превышает 100 тысяч рублей, относятся добывающая промышленность, информационные технологии и связь, научно-техническая деятельность, финансовый и страховой секторы, строительство, а также транспортировка и хранение. Об этом сообщили представители «Сбера». Именно в этих отраслях зафиксированы наиболее высокие показатели оплаты труда по стране.

Более 300 тысяч рублей в России зарабатывают токари, пилоты и стоматологи-имплантологи, пишет «Царьград». В Москве уровень заработных плат врачей и руководителей высшего звена превышает 500 тысяч рублей.

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К концу 2025 года средний уровень заработной платы в России достигнет 100 тысяч рублей. Это следует из консенсус-прогноза, подготовленного «Известиями». Для сравнения, в начале текущего года данный показатель составлял 89 тысяч рублей. «По итогам года средняя заработная плата по стране составит порядка 100 тысяч рублей», — пишут «Известия со ссылкой на аналитиков из университетов и участников рынка. Речь идет о доходах, указанных до удержания налогов: после вычета налоговых отчислений работник получит на руки 87 тысяч рублей. В начале 2025 года средний уровень заработной платы приблизился к 89 тысячам рублей. По прогнозам специалистов, в течение текущего года этот показатель увеличится на 12%. Для сравнения: в предыдущем году средняя зарплата продемонстрировала более существенный рост, увеличившись на 18%. На сегодняшний день к числу сфер, где средний уровень заработной платы превышает 100 тысяч рублей, относятся добывающая промышленность, информационные технологии и связь, научно-техническая деятельность, финансовый и страховой секторы, строительство, а также транспортировка и хранение. Об этом сообщили представители «Сбера». Именно в этих отраслях зафиксированы наиболее высокие показатели оплаты труда по стране. Более 300 тысяч рублей в России зарабатывают токари, пилоты и стоматологи-имплантологи, пишет «Царьград». В Москве уровень заработных плат врачей и руководителей высшего звена превышает 500 тысяч рублей.
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