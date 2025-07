На надувных лодках через Ла-Манш: в Британии зафиксирован антирекорд по наплыву нелегальных мигрантов

По данным The Sun, Стармер за год своей работы не смог решить проблему с нелегальными мигрантами

Почти 20 тысяч нелегальных мигрантов пересекли Ла-Манш на надувных лодках и прибыли в Великобританию с начала 2025 года. Это стало антирекордом для первого полугодия за всю историю наблюдений. Газета The Sun обвинила в проблеме премьер-министра страны Кира Стармера, который не смог решить эту проблему за год своей работы и оказался бессилен перед нелегальными беженцами.

«Почти 20 тысяч человек прибыли в Британию с начала года — это худший результат за всю историю статистики. Новое правительство за год не смогло предложить действенных решений», — говорится в публикации.

По данным издания, число мигрантов, незаконно прибывших в страну морским путем, достигло 19 982 человек. Этот показатель на 48% превышает аналогичные данные за первое полугодие 2024 года и на 75% — по сравнению с первой половиной 2023-го.

Журналисты The Sun отметили, что столь резкое увеличение числа нелегальных пересечений границы ставит под вопрос эффективность миграционной политики кабинета премьер-министра Кира Стармера, который за год своей работы не смог решить эту проблему.

Только за 30 июня Ла-Манш пересекли 879 человек — это третий по величине суточный показатель в 2025 году. Наибольшее количество попыток пересечения было зафиксировано 31 мая, когда до берегов Англии добрались около 1,2 тысячи мигрантов.

В течение последнего года ситуация с мигрантами и беженцами в Европе заметно ухудшилась. По данным The New York Times, это способствовало ужесточению позиций европейских властей и росту антимигрантских настроений.

Миграционный кризис, начавшийся десять лет назад с прибытия в ЕС около 1,8 миллиона нелегальных мигрантов, остается одной из основных проблем региона. Первые меры по ужесточению законодательства были приняты Великобританией в 2013 году, после чего вопрос миграции стал ключевым для стран Европы.

