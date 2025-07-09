Андреева и Самсонова вылетели с Уимблдона после поражений в четвертьфинале

Самсонова и Андреева прекратили борьбу на Уимблдоне в четвертьфинале
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Самсонова не сумела обойти Свентек на пути к полуфиналу Уимблдона
Самсонова не сумела обойти Свентек на пути к полуфиналу Уимблдона Фото:

Две российские теннисистки — Мирра Андреева и Людмила Самсонова — завершили борьбу на Уимблдоне уже на стадии четвертьфинала. Андреева в упорном и драматичном матче уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 6(3):7(7), 6(2):7(7).

Несмотря на более низкий рейтинг (35-я позиция WTA), 28-летняя Бенчич показала стойкую и уверенную игру, впервые в карьере выйдя в полуфинал этого престижного турнира. Для Мирры Андреевой, занимающей четвертое место в мировом рейтинге, этот этап стал пределом: она стала самой молодой теннисисткой, которой удалось дойти до четвертьфинала Уимблдона с 2005 года, когда этот результат показала Мария Шарапова.

Параллельно россиянка Людмила Самсонова не смогла пробиться в полуфинал, уступив в двух сетах польской теннисистке Иге Свентек — 6:2, 7:5. 24-летняя Свентек, посеянная под восьмым номером, уверенно контролировала игру и завершила выступление Самсоновой на турнире.

Теперь соперницей Белинды Бенчич станет именно Свентек, которая впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона. Этот полуфинал — уже девятый в карьере польской спортсменки на турнирах Большого шлема. Ранее ее лучшим результатом здесь был выход в четвертьфинал в прошлом году.

Ига Свентек занимает четвертое место в рейтинге WTA и имеет в своей коллекции пять титулов Большого шлема — четыре раза она побеждала на Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023, 2024) и однажды — на US Open (2022). Она стала четвертой действующей теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал всех четырех турниров Большого шлема — вместе с Ариной Соболенко, Викторией Азаренко и Каролиной Плишковой.

Уимблдон — третий по значимости турнир сезона, который завершится 13 июля. Общий призовой фонд превышает 53 миллиона фунтов стерлингов. Для игроков это не просто борьба за деньги — это шанс вписать свое имя в историю тенниса.

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Две российские теннисистки — Мирра Андреева и Людмила Самсонова — завершили борьбу на Уимблдоне уже на стадии четвертьфинала. Андреева в упорном и драматичном матче уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 6(3):7(7), 6(2):7(7). Несмотря на более низкий рейтинг (35-я позиция WTA), 28-летняя Бенчич показала стойкую и уверенную игру, впервые в карьере выйдя в полуфинал этого престижного турнира. Для Мирры Андреевой, занимающей четвертое место в мировом рейтинге, этот этап стал пределом: она стала самой молодой теннисисткой, которой удалось дойти до четвертьфинала Уимблдона с 2005 года, когда этот результат показала Мария Шарапова. Параллельно россиянка Людмила Самсонова не смогла пробиться в полуфинал, уступив в двух сетах польской теннисистке Иге Свентек — 6:2, 7:5. 24-летняя Свентек, посеянная под восьмым номером, уверенно контролировала игру и завершила выступление Самсоновой на турнире. Теперь соперницей Белинды Бенчич станет именно Свентек, которая впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона. Этот полуфинал — уже девятый в карьере польской спортсменки на турнирах Большого шлема. Ранее ее лучшим результатом здесь был выход в четвертьфинал в прошлом году. Ига Свентек занимает четвертое место в рейтинге WTA и имеет в своей коллекции пять титулов Большого шлема — четыре раза она побеждала на Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023, 2024) и однажды — на US Open (2022). Она стала четвертой действующей теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал всех четырех турниров Большого шлема — вместе с Ариной Соболенко, Викторией Азаренко и Каролиной Плишковой. Уимблдон — третий по значимости турнир сезона, который завершится 13 июля. Общий призовой фонд превышает 53 миллиона фунтов стерлингов. Для игроков это не просто борьба за деньги — это шанс вписать свое имя в историю тенниса.
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