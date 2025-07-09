Трамп замер в нерешительности: вопрос передачи новых ЗРК Patriot Украине пока не решен

Трамп: США рассмотрят запрос Украины на поставку комплексов Patriot
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Трамп рассказал африканцам про просьбы Украины
Трамп рассказал африканцам про просьбы Украины Фото:

Вашингтон рассмотрит запрос Украины на поставку дополнительного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом глава США Дональд Трамп сообщил на встрече с лидерами африканских стран в Белом доме.

«Они [власти в Киеве] попросили это. Они [ЗРК Patriot] действительно очень редкие, потому что много [таких] систем было [уже ранее] отправлено на Украину <…>. Нам придется рассмотреть это. Очень, очень дорогостоящая система», — подчеркнул Дональд Трамп, передает ТАСС.

Ранее США уже передавали Украине комплексы Patriot: первые поставки начались в апреле 2023 года, а к лету 2024 года Киев получил не менее четырех таких систем от США и Германии. В июне 2025 года Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому направить 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot и содействовать в поиске дополнительных путей поставок, после того как глава ФРГ Фридрих Мерц обратился с просьбой возобновить поставки этих систем для Украины.

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Вашингтон рассмотрит запрос Украины на поставку дополнительного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом глава США Дональд Трамп сообщил на встрече с лидерами африканских стран в Белом доме. «Они [власти в Киеве] попросили это. Они [ЗРК Patriot] действительно очень редкие, потому что много [таких] систем было [уже ранее] отправлено на Украину <…>. Нам придется рассмотреть это. Очень, очень дорогостоящая система», — подчеркнул Дональд Трамп, передает ТАСС. Ранее США уже передавали Украине комплексы Patriot: первые поставки начались в апреле 2023 года, а к лету 2024 года Киев получил не менее четырех таких систем от США и Германии. В июне 2025 года Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому направить 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot и содействовать в поиске дополнительных путей поставок, после того как глава ФРГ Фридрих Мерц обратился с просьбой возобновить поставки этих систем для Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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