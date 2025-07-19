Зеленский сообщил об атаке сотен беспилотников по всей Украине

В ночь на 19 июля над Украиной замечены более 300 ударных беспилотников и более 30 различных ракет. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
«Сегодня ночью по нашим городам были применены более 300 ударных беспилотников и более 30 ракет различных типов», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что часть БПЛА все еще находится в воздухе.
По его словам, взрывы были слышны в Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Волынской, Николаевской, Одесской, Житомирской областях, а также на тех территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, что подконтрольны ВСУ. Из-за взрывов в ряде городов повреждена критическая военная инфраструктура.
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