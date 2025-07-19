Зеленский сообщил об атаке сотен беспилотников по всей Украине

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Зеленский посчитал беспилотники и ракеты над Украиной
Зеленский посчитал беспилотники и ракеты над Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 19 июля над Украиной замечены более 300 ударных беспилотников и более 30 различных ракет. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Сегодня ночью по нашим городам были применены более 300 ударных беспилотников и более 30 ракет различных типов», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что часть БПЛА все еще находится в воздухе.

По его словам, взрывы были слышны в Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Волынской, Николаевской, Одесской, Житомирской областях, а также на тех территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, что подконтрольны ВСУ. Из-за взрывов в ряде городов повреждена критическая военная инфраструктура.

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В ночь на 19 июля над Украиной замечены более 300 ударных беспилотников и более 30 различных ракет. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. «Сегодня ночью по нашим городам были применены более 300 ударных беспилотников и более 30 ракет различных типов», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что часть БПЛА все еще находится в воздухе. По его словам, взрывы были слышны в Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Волынской, Николаевской, Одесской, Житомирской областях, а также на тех территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, что подконтрольны ВСУ. Из-за взрывов в ряде городов повреждена критическая военная инфраструктура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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