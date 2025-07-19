Четыре российских региона были атакованы дронами ВСУ

Четыре российских региона подверглись атаке украинских беспилотников. За 3,5 часа средства ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
«В период с 11.30 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Сообщается, что восемь дронов было уничтожено в небе над Брянской областью. Четыре — в Московском и по одному БПЛА сбито в Тверском и Калужском регионах.
Ранее стало известно, что аэропорт в Калуге второй раз за сутки приостановил работу. До особых распоряжений введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Это необходимо для безопасности полетов.
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