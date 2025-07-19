Четыре российских региона были атакованы дронами ВСУ

МО РФ: силами ПВО за 3,5 часа было перехвачено 14 украинских БПЛА
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Дроны ВСУ были сбиты в небе над Брянской, Московской, Тверской и Калужской областями
Дроны ВСУ были сбиты в небе над Брянской, Московской, Тверской и Калужской областями Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Четыре российских региона подверглись атаке украинских беспилотников. За 3,5 часа средства ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

«В период с 11.30 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Сообщается, что восемь дронов было уничтожено в небе над Брянской областью. Четыре — в Московском и по одному БПЛА сбито в Тверском и Калужском регионах.

Ранее стало известно, что аэропорт в Калуге второй раз за сутки приостановил работу. До особых распоряжений введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Это необходимо для безопасности полетов.

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Четыре российских региона подверглись атаке украинских беспилотников. За 3,5 часа средства ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. «В период с 11.30 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Сообщается, что восемь дронов было уничтожено в небе над Брянской областью. Четыре — в Московском и по одному БПЛА сбито в Тверском и Калужском регионах. Ранее стало известно, что аэропорт в Калуге второй раз за сутки приостановил работу. До особых распоряжений введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Это необходимо для безопасности полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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