Аэропорт в Калуге приостановил работу

Аэропорт Калуги приостановил свою работу на некоторое время. До особых распоряжений введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в telegram-канале. Ограничения введены для безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что сегодняшней ночью из-за угрозы атак аэропорты Домодедово и Шереметьево в Москве, а также Калуги временно приостанавливали работу. В Домодедово ограничения действовали с 01:13 до 01:32, в Шереметьево — с 02:28 до 03:56 с частичным снятием к 02:40, в Калуге — до 05:31.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.