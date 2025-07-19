Аэропорт в Калуге приостановил работу

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Сегодня ночью работа воздушной гавани в Калуге также была приостановлена
Сегодня ночью работа воздушной гавани в Калуге также была приостановлена Фото:

Аэропорт Калуги приостановил свою работу на некоторое время. До особых распоряжений введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в telegram-канале. Ограничения введены для безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что сегодняшней ночью из-за угрозы атак аэропорты Домодедово и Шереметьево в Москве, а также Калуги временно приостанавливали работу. В Домодедово ограничения действовали с 01:13 до 01:32, в Шереметьево — с 02:28 до 03:56 с частичным снятием к 02:40, в Калуге — до 05:31.

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Аэропорт Калуги приостановил свою работу на некоторое время. До особых распоряжений введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в telegram-канале. Ограничения введены для безопасности полетов. Ранее сообщалось, что сегодняшней ночью из-за угрозы атак аэропорты Домодедово и Шереметьево в Москве, а также Калуги временно приостанавливали работу. В Домодедово ограничения действовали с 01:13 до 01:32, в Шереметьево — с 02:28 до 03:56 с частичным снятием к 02:40, в Калуге — до 05:31.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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