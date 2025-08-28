Генсек ООН летит в Китай на встречу ШОС с Путиным

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш намерен посетить Китай с целью участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине. Как сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, в рамках визита запланирована встреча Гутерриша с председателем КНР Си Цзиньпином. В Китай также летит президент РФ Владимир Путин.
«Гутерриш вылетит в Китай позднее в четверг», — сообщил представитель Гутерриша. Также генсек ООН выступит на заседании формата «ШОС плюс» и встретится с главой МИД Китая Ван И и другими лидерами.
Путин посетит ШОС, который стартует 31 августа. Рабочая поездка главы государства будет длиться четыре дня. Кроме ШОС, Путин посетит масштабный военный парад, приуроченный к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончанию Второй мировой войны
