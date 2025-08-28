Генсек ООН летит в Китай на встречу ШОС с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гутерриш приедет в Китай поздно в четверг
Гутерриш приедет в Китай поздно в четверг Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш намерен посетить Китай с целью участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине. Как сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, в рамках визита запланирована встреча Гутерриша с председателем КНР Си Цзиньпином. В Китай также летит президент РФ Владимир Путин

«Гутерриш вылетит в Китай позднее в четверг», — сообщил представитель Гутерриша. Также генсек ООН выступит на заседании формата «ШОС плюс» и встретится с главой МИД Китая Ван И и другими лидерами. 

Путин посетит ШОС, который стартует 31 августа. Рабочая поездка главы государства будет длиться четыре дня. Кроме ШОС, Путин посетит масштабный военный парад, приуроченный к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончанию Второй мировой войны

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш намерен посетить Китай с целью участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине. Как сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, в рамках визита запланирована встреча Гутерриша с председателем КНР Си Цзиньпином. В Китай также летит президент РФ Владимир Путин.  «Гутерриш вылетит в Китай позднее в четверг», — сообщил представитель Гутерриша. Также генсек ООН выступит на заседании формата «ШОС плюс» и встретится с главой МИД Китая Ван И и другими лидерами.  Путин посетит ШОС, который стартует 31 августа. Рабочая поездка главы государства будет длиться четыре дня. Кроме ШОС, Путин посетит масштабный военный парад, приуроченный к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончанию Второй мировой войны
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...