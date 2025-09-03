Путин рассказал, что ему ответили на предложение мирно решить украинский конфликт

Киев высказал готовность воевать до того момента, пока России не отвернут голову, или наоборот — пока Россия не отвернет голову Украине. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Китай. Встреча с журналистами, на которой присутствовали и корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов, завершилась в Пекине.
«Когда мы учли призывы Запада и отвели войска от Киева, нам сказали... Почти дословно: теперь будем воевать, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам», — сказал Путин. По его словам, таков был ответ на предложение мирно урегулировать конфликт еще в 2022 году, при начале СВО.
Путин ответил, что российские вооруженные силы успешно наступают в зоне СВО. Однако не стал давать никаких прогнозов по дальнейшему течению кампании. «Боевые действия — это вещь сложная и жестокая. Никаких прогнозов делать не следует», — отметил он.
Президент РФ с 31 августа по 3 сентября находится с визитом в Китае. Здесь он провел ряд двусторонних встреч. Также состоялись трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии. Путин стал почетным гостем парада к 80-летию победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны.
