Трамп сказал, что у него хорошие отношения с лидерами России, Китая и КНДР

Глава США Дональд Трамп поддерживает хорошие отношения с лидерами России, Китая и КНДР. Об этом американский президент сообщил на встрече с польским коллегой Каролем Навроцким в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о своих предыдущих словах о «заговоре» этих стран против США.
«Я поддерживаю с ними всеми очень хорошие отношения. В ближайшую неделю-две мы поймем, насколько они хорошие», — заявил Трамп. Он также отметил, что смотрел военный парад в Пекине и назвал его «прекрасной церемонией». Цитата по РИА «Новости».
Ранее в публикации на платформе Truth Social упомянул о якобы готовящемся «заговоре» между Россией, Китаем и КНДР против США. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва сотрудничает с другими странами ради всеобщей выгоды, а не против кого-то конкретного. Он также выразил надежду, что Трамп не вкладывал в свои слова буквальный смысл.
Позже президент России Владимир Путин прокомментировал слова Трампа. Российский лидер отметил, что считает подобные заявления проявлением чувства юмора со стороны президента США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.