Трамп сказал, что у него хорошие отношения с лидерами России, Китая и КНДР

Трамп заявил о хороших отношениях с Россией, Китаем и КНДР
Трамп заявил о хороших отношениях с Россией, Китаем и КНДР Фото:

Глава США Дональд Трамп поддерживает хорошие отношения с лидерами России, Китая и КНДР. Об этом американский президент сообщил на встрече с польским коллегой Каролем Навроцким в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о своих предыдущих словах о «заговоре» этих стран против США.

«Я поддерживаю с ними всеми очень хорошие отношения. В ближайшую неделю-две мы поймем, насколько они хорошие», — заявил Трамп. Он также отметил, что смотрел военный парад в Пекине и назвал его «прекрасной церемонией». Цитата по РИА «Новости».

Ранее в публикации на платформе Truth Social упомянул о якобы готовящемся «заговоре» между Россией, Китаем и КНДР против США. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва сотрудничает с другими странами ради всеобщей выгоды, а не против кого-то конкретного. Он также выразил надежду, что Трамп не вкладывал в свои слова буквальный смысл.

Позже президент России Владимир Путин прокомментировал слова Трампа. Российский лидер отметил, что считает подобные заявления проявлением чувства юмора со стороны президента США.

