Путин оценил чувство юмора Трампа после слов президента США о заговоре

Российский президент Владимир Путин, комментируя заявление главы Белого дома Дональда Трампа о предполагаемом «заговоре» между Россией, Китаем и КНДР, отметил, что американский лидер обладает чувством юмора. Слова главы российского государства передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая в данный момент находится в Пекине на месте событий.
«Президент Соединенных Штатов — не лишенный юмора, все понятно, мы все это хорошо знаем», — заметил Путин. Его слова приводит журналист URA.RU.
Также глава российского государства заметил, что за все четыре дня пребывания в Китае ни один из его собеседников не высказал негативных замечаний в адрес Трампа. Также никто из мировых лидеров, которые были в эти дни на саммите ШОС и на масштабном параде, посвященном 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны, не давал отрицательных суждений по поводу действий нынешней американской администрации.
Ранее американский лидер предположил, что существует возможный «заговор» между руководителями России, Китая и Северной Кореи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Российская Федерация сотрудничает с другими странами ради всеобщей выгоды, а не против кого-то конкретного. Представитель Кремля также выразил надежду, что Трамп не вкладывал в свои слова буквальный смысл. По его словам, никто не строит заговоры, у государств нет на это ни желания, ни времени. Россия и ее партнеры ищут способы работать вместе для пользы своих народов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.