Фицо обсудил с Зеленским российские нефть, газ и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Обсуждение было посвящено ключевым вопросам, важным для обеих стран, включая архитектуру безопасности Европы и энергетическую независимость. По мнению украинского главы, у российского газа и нефти якобы нет будущего и он пытался убедить в этом Словакию, которая стабильно закупает энергоресурсы у РФ. Также главы государств обсудили американского главу Дональда Трампа.
«Содержательный разговор с премьер-министром Словакии [Фицо]. <...> Отдельный и важный вопрос — энергетическая независимость Европы», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что у российских ресурсов, которые закупают европейские страны, включая Венгрию и Словакию якобы нет будущего.
Глава украинского государства сообщил, что проинформировал словацкого премьера о своем недавнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Также Зеленский рассказал о работе Киева с «лидерами коалиции желающих», целью которой является обеспечение мира и безопасности для Украины.
Премьер-министр Роберт Фицо также рассказал украинскому лидеру о своих недавних контактах с представителями Китая. По словам Зеленского, обсуждение энергетических вопросов заняло особое место. Фицо по итогам встречи с Зеленским в Ужгороде также заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине и нормализацию отношений с РФ.
Несмотря на заявления о стремлении к энергетической независимости, страны Евросоюза продолжают закупать российские энергоносители. По данным Евростата, в первом полугодии 2025 года импорт российского газа и нефти в ЕС сохранился на уровне прошлого года. Среди постоянных покупателей энергоресурсов у России — Словакия, Венгрия и другие страны. Некоторые из них это делают тайно.
