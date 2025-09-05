Украина не будет поставлять в Словакию нефть и газ, поступающие из России

Украина отказалась поставлять в Словакию российские нефть и газ. Об этом объявил президент Украины во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.
"Мы с премьер-министром Словацкой Республики господином Фицо говорили об энергетике. Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию, если это не российский газ и не российская нефть. На этом точка", — сказал Зеленский. Трансляция проходила в социальных сетях Фицо.
Фицо и Зеленский встретились в Ужгороде 5 сентября. Они обсудили архитектуру безопасности Европы и энергетическую независимость. Во время встречи Зеленский заявил, что у российских нефти и газа якобы нет будущего. Однако в 2025 экспорт энергоресурсов из РФ в Европу вырос на 6,7%. Кроме того, как заявил, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, многие европейские страны закупают российскую нефть тайно.
