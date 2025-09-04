04 сентября 2025

Работница «Мираторга» пострадала после атаки ВСУ в Брянской области

Украинские атаки по российским регионам

Сотрудница компании «Мираторг» получила ранения в результате атаки FPV-дрона по территории предприятия в селе Куршановичи Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы неоднократно атаковали с помощью FPV-дронов село Куршановичи Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ „Мираторг“, к сожалению, ранена сотрудник предприятия», — сказано в сообщении telegram-канала губернатора.

Кроме атаки на сельхозпредприятие пострадала местная инфраструктура. Из-за сброса взрывного устройства полностью уничтожено здание продовольственного магазина. На месте происшествия работают экстренные службы и следственные органы.

