Работница «Мираторга» пострадала после атаки ВСУ в Брянской области

Сотрудница компании «Мираторг» получила ранения в результате атаки FPV-дрона по территории предприятия в селе Куршановичи Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы неоднократно атаковали с помощью FPV-дронов село Куршановичи Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ „Мираторг“, к сожалению, ранена сотрудник предприятия», — сказано в сообщении telegram-канала губернатора.
Кроме атаки на сельхозпредприятие пострадала местная инфраструктура. Из-за сброса взрывного устройства полностью уничтожено здание продовольственного магазина. На месте происшествия работают экстренные службы и следственные органы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.