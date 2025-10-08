Долг Лерчек перед налоговой взлетел почти в шесть раз

Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила новые требования к блогерше и предпринимательнице Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. За менее чем две недели сумма долга выросла почти в шесть раз.
«ФНС выставила новый счет 33-летней марафонщице Валерии Чекалиной», — пишет SHOT. Долг Лерчек перед налоговой составляет 168 812 519 рублей. Для сравнения, еще 25 сентября сумма задолженности Чекалиной перед ФНС составляла 28 628 657 рублей. За короткий срок долг увеличился более чем на 140 миллионов рублей.
На данный момент Чекалина находится под домашним арестом. Следственные органы подозревают ее в незаконном выводе из России 250 миллионов рублей с помощью поддельных документов.
