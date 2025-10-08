МВД разъяснило блокировку банковских карт мигрантов

Блокировка банковских карт иностранных граждан происходит автоматически в отношении лиц, включенных в реестр контролируемых лиц. Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ Игорь Дудник.
«Если человек попадает в реестр контролируемых лиц, то блокировка счетов происходит автоматически», — сказал Дудник на пресс-конференции, передает РИА Новости. В 2025 году количество выявленных нарушений правил привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства к трудовой деятельности превысило пять тысяч.
Реестр контролируемых лиц — это электронная база данных, которая была введена в эксплуатацию в феврале 2025 года. В ней содержится информация о гражданах иностранных государств и лицах без гражданства, утративших законные основания для пребывания в России. Основанием для включения в этот список служит отсутствие у иностранца действующих документов, разрешающих проживание и работу на территории страны.
Помимо отсутствия разрешительных документов, в реестр могут попасть иностранцы и лица без гражданства, если в их отношении вступил в силу обвинительный приговор суда. Основанием также может стать принятое решение о выдворении, депортации, признании пребывания на территории России нежелательным, неразрешении въезда или прекращении гражданства.
