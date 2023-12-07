Путин сделал подарок для 27 млн россиян

Экс-председатель Центробанка объяснил URA.RU, как будет работать идея президента

07 декабря 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Путин: Россия уже создает привлекательные условия для отечественных инвесторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин поручил правительству и Центробанку облегчить эмиссию для небольших, динамично растущих компаний, чтобы частные инвесторы могли стать совладельцами перспективных стартапов. Власти давно ищут способы вовлечь накопления россиян в экономику и, кажется, нашли интересное решение. На традиционном инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!» президент много внимания уделил фондовому рынку. По его оценке, услугами брокеров пользуются уже более 27 млн человек, за год рост составил 25%. Стоимость активов, которые им принадлежат, — около 9 триллионов рублей. Сбережения граждан должны служить важным источником инвестиционных ресурсов, заявил Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Сбережения граждан должны служить важным источником инвестиционных ресурсов, работать на экономику, на развитие и приносить самим людям дополнительный доход. Для тех, кто готов вдолгую вкладывать средства, зарабатывать внутри страны, мы уже создаем привлекательные условия», — объяснил Путин. Он напомнил, как россияне вкладывались в иностранные бумаги, но, по решению западных правительств, «у людей деньги украли». Президент напомнил, что с 1 января будущего года запускается новый инструмент долгосрочных сбережений граждан — добровольные накопления в негосударственных фондах. «Такие средства граждан в объеме до 2 млн 800 тысяч рублей будут застрахованы государством. То есть их возврат будет гарантирован. Считаю, что такой же механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страховки, страхового покрытия может составлять 1 млн 400 тысяч рублей на человека. То есть столько же, сколько и при страховании банковских вкладов», — объявил президент. Путин рассчитывает, что это позволит увеличить приток средств в проекты с большим сроком окупаемости, в частности в терминалы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он рассчитывает, что это позволит увеличить приток средств в проекты с большим сроком окупаемости (строительство инфраструктуры, логистических коридоров, терминалов и т. п.) до 250 млрд рублей в год. В 2026 году этот ресурс должен вырасти до 1% ВВП. Отдельным поручением правительству и Центробанку стала задача упростить эмиссию ценных бумаг небольших, динамично растущих компаний, причем не только на биржах, но и на инвестиционных платформах. То есть там, где частные инвесторы могут стать настоящими совладельцами перспективных стартапов. Важность поручения президента объяснил URA.RU экс-председатель Центробанка, бывший председатель наблюдательного совета банка ВТБ Сергей Дубинин. Президент дал поручение правительству и Центробанку облегчить эмиссию для небольших компаний. Для чего это нужно? Если посмотреть статистические документы о том, как финансируется капиталовложение корпоративного российского сектора, то видно, что подавляющая часть средств — собственные деньги предприятий. Это их прибыль, она может быть распределена, отдана на дивиденды или целиком инвестирована. Но этого недостаточно. Займы в банках дорогие. Соответственно, было бы неплохо иметь возможность размещать акции, IPO. Это может стать важным источником для развития не только рынка, но и самих предприятий. В условиях санкций, например, на рынке ценных бумаг Ирана тоже был своеобразный подъем и бум со стороны физических лиц, что позволяло компаниям получить добавочный источник финансирования, продолжил Дубинин. Для российских компаний, помимо их собственных доходов, всегда было два важных источника, связанных именно с заграничными инвесторами. Первое — можно было разместить свои займы, то есть облигации корпоративного сектора в валюте: евро или в долларах. До пандемии это были достаточно дешевые деньги. Была валюта, обесценивание доходов в рублях, которые потом нужно было использовать для погашения этих займов. На бирже резко снизились объемы торговли, отметил Дубинин Фото: Антон Белицкий © URA.RU Второй вариант — приход иностранных инвесторов. Сейчас это все отсутствует. Поэтому разумно развивать рынок, пытаться. Другое дело, что объемы резко снизились на бирже торговли. И в результате крупным компаниям работа с акциями была не так интересна. Они скорее выкупали свои акции, чтобы снизить количество акционеров. Акции стоили дешево — их лучше было с рынка убрать. Для новых же компаний, включающихся сейчас в инвестиционный процесс, российский рынок может представлять серьезный интерес — IPO в объеме 3-5 млрд до 10 млрд рублей. Это вполне реальные сделки. Так выглядит сегодня рынок. Он не восстановился по объему, по уровню капитализации, если сравнивать с 2021 годом. Тем не менее это живой рынок акций. Внебиржевые сделки тоже будут идти. При не самой блестящей финансовой ситуации — это источник дополнительных денег, капитала. Эксперт утверждает, что между Минфином и инвесторами существуют противоречия Фото: Георгий Бергал © URA.RU Как это будет реализовано на практике? Уже реализуется — биржа работает. Конечно, есть брокеры, дилеры, ПИФы, которые обслуживают частных инвесторов. У нас немного людей с большими сбережениями. Но для этой части сузилась возможность для их сохранения. В условиях инфляции — это то, что съедает эти сбережения. Надо заработать, теоретически хотя бы на уровне инфляции. А вот это возможно сделать, покупая либо облигации с относительно высокими процентами, хотя бы на уровне официальной инфляции плюс 1-2%, либо покупая акции и рассчитывая на рост стоимости. Другое дело, что существует противоречие между Минфином и инвесторами. Инвесторы предпочитают в данный момент иметь дело с облигациями государственного займа, но с плавающей ставкой. Чтобы по мере изменения ключевой ставки ЦБ или по мере изменения официальной цифры инфляции был плюс к этому проценту. То есть не фиксированную ставку на 3-4 года, никто не знает, что с ней произойдет. Но это размещение в рублях (в валюте это невозможно) — некая защита от инфляции. Связан ли такой призыв с тем, что сейчас нет возможности приобретать акции зарубежных организаций? Да, это очень сложный процесс. Петербургская биржа попала в санкционные списки. В общем, угроза всех клиринговых и депозитарных компаний в России. Основные акции зарубежных компаний, которые были ранее куплены, по сути, заморожены в европейских клиринговых палатах. Вообще, валютные вклады заморожены в российских банках. Сейчас, правда, эта практика вроде прекратилась. А за рубежом они прямую заморожены. Все время в некой дискуссии идет, как их конфисковать. Законного пока пути не нашли. Но в таких условиях, конечно, ни о каких зарубежных акциях речи не может быть. Если кто-то какие-то пути находит, то он берет на себя очень большой риск. Рисков для российского рынка акций нет, считает эксперт Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Какие есть риски для российского рынка акций? Никаких. Наплыва ценных бумаг на рынок не будет. Дело в том, что все-таки профессиональными людьми рассчитывается объем по рынку, возможности. Какая-то конкуренция даже на пользу. Потому что надо подтягивать качество самой фирмы. Там же нужна отчетность подробная и все, что было бы очевидно для будущего инвестора. Пока профессиональный уровень посредничества и рейтинговых агентств, которые управляют имуществом вкладчиков, инвесторов потенциальных — это все на хорошем уровне в России. Если отойти от темы акций и биржевого рынка, президент, выступая на форуме «Россия зовет!» показал, что Москва открыта к партнерству в области инвестиций с теми государствами, кто проявляет интерес к сотрудничеству. Он также не стал скрывать, что в стране при этом есть ряд проблем в экономике. О чем это говорит? Сказать, что у нас нет в экономике проблем, было бы крайне странно. Конечно, проблемы очень большие. Это реальное производство, нехватка рабочей силы, реальное производство, которое требует поставки комплектующих. Нет системы расчетов, устойчивых на международных рынках. Все это проблемы, от которых никуда не деться. Должен сказать, что проблемы существуют и с объемом, и со структурой инвестиций. И в условиях санкций, и в соответствии с требованиями, рожденными приоритетом специальной военной операции, государственные инвестиции, да и значительная часть частных, направлены в определенную сферу, военно-промышленный комплекс. Россия хочет сотрудничать с теми, кто готов на это сотрудничество Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сами по себе объемы они понизились в сравнении с 2021 годом. Структура стала практически бюджетной. Деньги из бюджетов в рамках льготного кредитования, госзаказа на продукцию передаются в этот сектор. Остальные сектора должны получать инвестиции. Если мы с дружескими странами сможем наладить инвестиции, пусть не в военные, а в гражданские сектора, то это будет способствовать устойчивости российской экономики. Президент дал сигнал всем странам, что Россия хочет сотрудничать с теми, кто готов на это сотрудничество. Представление о том, что происходит в России, если судить по определенным западным источникам, оно достаточно искаженное. Эти два года показали, что в России не создается закрытая экономика, отрезанная от мирового развития. Она работает все же как открытая экономика. Хотя, конечно, в очень специфических условиях, когда не все хотят с российской экономикой взаимодействовать. Но работает по целому ряду направлений, самое простое — мировой рынок нефти. Глобальное взаимодействие продолжается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин поручил правительству и Центробанку облегчить эмиссию для небольших, динамично растущих компаний, чтобы частные инвесторы могли стать совладельцами перспективных стартапов. Власти давно ищут способы вовлечь накопления россиян в экономику и, кажется, нашли интересное решение. На традиционном инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!» президент много внимания уделил фондовому рынку. По его оценке, услугами брокеров пользуются уже более 27 млн человек, за год рост составил 25%. Стоимость активов, которые им принадлежат, — около 9 триллионов рублей. «Сбережения граждан должны служить важным источником инвестиционных ресурсов, работать на экономику, на развитие и приносить самим людям дополнительный доход. Для тех, кто готов вдолгую вкладывать средства, зарабатывать внутри страны, мы уже создаем привлекательные условия», — объяснил Путин. Он напомнил, как россияне вкладывались в иностранные бумаги, но, по решению западных правительств, «у людей деньги украли». Президент напомнил, что с 1 января будущего года запускается новый инструмент долгосрочных сбережений граждан — добровольные накопления в негосударственных фондах. «Такие средства граждан в объеме до 2 млн 800 тысяч рублей будут застрахованы государством. То есть их возврат будет гарантирован. Считаю, что такой же механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страховки, страхового покрытия может составлять 1 млн 400 тысяч рублей на человека. То есть столько же, сколько и при страховании банковских вкладов», — объявил президент. Он рассчитывает, что это позволит увеличить приток средств в проекты с большим сроком окупаемости (строительство инфраструктуры, логистических коридоров, терминалов и т. п.) до 250 млрд рублей в год. В 2026 году этот ресурс должен вырасти до 1% ВВП. Отдельным поручением правительству и Центробанку стала задача упростить эмиссию ценных бумаг небольших, динамично растущих компаний, причем не только на биржах, но и на инвестиционных платформах. То есть там, где частные инвесторы могут стать настоящими совладельцами перспективных стартапов. Важность поручения президента объяснил URA.RU экс-председатель Центробанка, бывший председатель наблюдательного совета банка ВТБ Сергей Дубинин. Президент дал поручение правительству и Центробанку облегчить эмиссию для небольших компаний. Для чего это нужно? Если посмотреть статистические документы о том, как финансируется капиталовложение корпоративного российского сектора, то видно, что подавляющая часть средств — собственные деньги предприятий. Это их прибыль, она может быть распределена, отдана на дивиденды или целиком инвестирована. Но этого недостаточно. Займы в банках дорогие. Соответственно, было бы неплохо иметь возможность размещать акции, IPO. Это может стать важным источником для развития не только рынка, но и самих предприятий. В условиях санкций, например, на рынке ценных бумаг Ирана тоже был своеобразный подъем и бум со стороны физических лиц, что позволяло компаниям получить добавочный источник финансирования, продолжил Дубинин. Для российских компаний, помимо их собственных доходов, всегда было два важных источника, связанных именно с заграничными инвесторами. Первое — можно было разместить свои займы, то есть облигации корпоративного сектора в валюте: евро или в долларах. До пандемии это были достаточно дешевые деньги. Была валюта, обесценивание доходов в рублях, которые потом нужно было использовать для погашения этих займов. Второй вариант — приход иностранных инвесторов. Сейчас это все отсутствует. Поэтому разумно развивать рынок, пытаться. Другое дело, что объемы резко снизились на бирже торговли. И в результате крупным компаниям работа с акциями была не так интересна. Они скорее выкупали свои акции, чтобы снизить количество акционеров. Акции стоили дешево — их лучше было с рынка убрать. Для новых же компаний, включающихся сейчас в инвестиционный процесс, российский рынок может представлять серьезный интерес — IPO в объеме 3-5 млрд до 10 млрд рублей. Это вполне реальные сделки. Так выглядит сегодня рынок. Он не восстановился по объему, по уровню капитализации, если сравнивать с 2021 годом. Тем не менее это живой рынок акций. Внебиржевые сделки тоже будут идти. При не самой блестящей финансовой ситуации — это источник дополнительных денег, капитала. Как это будет реализовано на практике? Уже реализуется — биржа работает. Конечно, есть брокеры, дилеры, ПИФы, которые обслуживают частных инвесторов. У нас немного людей с большими сбережениями. Но для этой части сузилась возможность для их сохранения. В условиях инфляции — это то, что съедает эти сбережения. Надо заработать, теоретически хотя бы на уровне инфляции. А вот это возможно сделать, покупая либо облигации с относительно высокими процентами, хотя бы на уровне официальной инфляции плюс 1-2%, либо покупая акции и рассчитывая на рост стоимости. Другое дело, что существует противоречие между Минфином и инвесторами. Инвесторы предпочитают в данный момент иметь дело с облигациями государственного займа, но с плавающей ставкой. Чтобы по мере изменения ключевой ставки ЦБ или по мере изменения официальной цифры инфляции был плюс к этому проценту. То есть не фиксированную ставку на 3-4 года, никто не знает, что с ней произойдет. Но это размещение в рублях (в валюте это невозможно) — некая защита от инфляции. Связан ли такой призыв с тем, что сейчас нет возможности приобретать акции зарубежных организаций? Да, это очень сложный процесс. Петербургская биржа попала в санкционные списки. В общем, угроза всех клиринговых и депозитарных компаний в России. Основные акции зарубежных компаний, которые были ранее куплены, по сути, заморожены в европейских клиринговых палатах. Вообще, валютные вклады заморожены в российских банках. Сейчас, правда, эта практика вроде прекратилась. А за рубежом они прямую заморожены. Все время в некой дискуссии идет, как их конфисковать. Законного пока пути не нашли. Но в таких условиях, конечно, ни о каких зарубежных акциях речи не может быть. Если кто-то какие-то пути находит, то он берет на себя очень большой риск. Какие есть риски для российского рынка акций? Никаких. Наплыва ценных бумаг на рынок не будет. Дело в том, что все-таки профессиональными людьми рассчитывается объем по рынку, возможности. Какая-то конкуренция даже на пользу. Потому что надо подтягивать качество самой фирмы. Там же нужна отчетность подробная и все, что было бы очевидно для будущего инвестора. Пока профессиональный уровень посредничества и рейтинговых агентств, которые управляют имуществом вкладчиков, инвесторов потенциальных — это все на хорошем уровне в России. Если отойти от темы акций и биржевого рынка, президент, выступая на форуме «Россия зовет!» показал, что Москва открыта к партнерству в области инвестиций с теми государствами, кто проявляет интерес к сотрудничеству. Он также не стал скрывать, что в стране при этом есть ряд проблем в экономике. О чем это говорит? Сказать, что у нас нет в экономике проблем, было бы крайне странно. Конечно, проблемы очень большие. Это реальное производство, нехватка рабочей силы, реальное производство, которое требует поставки комплектующих. Нет системы расчетов, устойчивых на международных рынках. Все это проблемы, от которых никуда не деться. Должен сказать, что проблемы существуют и с объемом, и со структурой инвестиций. И в условиях санкций, и в соответствии с требованиями, рожденными приоритетом специальной военной операции, государственные инвестиции, да и значительная часть частных, направлены в определенную сферу, военно-промышленный комплекс. Сами по себе объемы они понизились в сравнении с 2021 годом. Структура стала практически бюджетной. Деньги из бюджетов в рамках льготного кредитования, госзаказа на продукцию передаются в этот сектор. Остальные сектора должны получать инвестиции. Если мы с дружескими странами сможем наладить инвестиции, пусть не в военные, а в гражданские сектора, то это будет способствовать устойчивости российской экономики. Президент дал сигнал всем странам, что Россия хочет сотрудничать с теми, кто готов на это сотрудничество. Представление о том, что происходит в России, если судить по определенным западным источникам, оно достаточно искаженное. Эти два года показали, что в России не создается закрытая экономика, отрезанная от мирового развития. Она работает все же как открытая экономика. Хотя, конечно, в очень специфических условиях, когда не все хотят с российской экономикой взаимодействовать. Но работает по целому ряду направлений, самое простое — мировой рынок нефти. Глобальное взаимодействие продолжается.