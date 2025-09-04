«Коалиция желающих» прогнулась под жалостью Зеленского

Лидеры 26 стран-участниц «Коалиции желающих» провели крупнейшее совещание по вопросу поддержки Украины. Страны Запада обсудили новые санкции против России. Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.
«Давление работает — ситуация усложняется для российской экономики и для тех, кто торгует с Россией. Сегодня мы говорили о новых санкциях и о вторичных санкциях, о специальных тарифах в торговле, которые могут помочь», — написал Зеленский в своих соцсетях.
Кроме обсуждения санкций, участники встречи уделили внимание вопросам долгосрочного финансирования и вооружения украинской армии. Ведется работа над документами по распределению обязательств и объемов инвестиций в сферу обороны. Также подчеркивается, что Вашингтон готов поддерживать Киев как поставками оружия по программам вроде PURL, так и в рамках долгосрочных гарантий безопасности.
Ранее сообщалось, что «Коалиция желающих» подтвердила готовность направить военных на территорию Украины после достижения перемирия или установления мира. Некоторые государства все еще определяются со своей позицией по этому вопросу, при этом в совещании приняли участие делегаты из 35 стран.
