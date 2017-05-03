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03 мая 2017
Главные новости Москвы
15:07  03 мая 2017 2

Депутату сделали замечание из-за отсутствия георгиевской ленты

Улицы и окрестности Калининграда весной, георгиевская лента, автомобиль, калининград
Символ Победы стал причиной спора в ЗаксобранииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров сделал замечание депутату Борису Вишневскому из-за отсутствия георгиевской ленты на одежде в рабочее время, так она является символом Победы над фашизмом.

В ответ народный избранник от партии «Яблоко» заявил, что у него на пиджаке есть оливковая лента от медали «За оборону Ленинграда», которая также представляет большую ценность, пишет агентство Nation News.

Также депутат отметил, что в регламенте не прописаны требования к ношению знаков отличия. Отметим, что в среду, 3 мая, в ЗакСо Санкт-Петербурга состоялось последнее заседание перед празднованием Дня Победы.

Лев Истомин
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