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10 мая 2017
18:44  10 мая 2017 0

Через два года МРОТ в России достигнет прожиточного минимума

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., деньги, рубли
Увеличение МРОТ будет происходить поэтапно, пообещал глава российского правительства Дмитрий МедведевФото: Pixabay

Уже 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличен до 7 тыс. 800 рублей. Об этом в среду, 10 мая, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия» на выборах в депутаты Госдумы VII созыва. Для того, чтобы МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом, потребуется два года.

Глава правительства также сообщил о том, какие в настоящее время предпринимаются меры, чтобы сократить разрыв между доходами руководителей и подчинённых.

«Здесь тоже есть что контролировать, равно как и необходимо контролировать, чтобы не было задолженностей по зарплатам, — приводит слова Дмитрия Медведева РБК. — Ситуация меняющаяся — где-то она улучшается, где-то, наоборот, возникают проблемы, нужно мониторить её».

О намерении уравнять прожиточный минимум и МРОТ стало известно в начале мая. Глава правительства распорядился тогда о подготовке соответствующего федерального закона. Ожидается, что проект документа будет разработан к 20 мая.

Отметим, по итогам четвертого квартала 2016 года прожиточный минимум в России составил 9691 рублей на человека. Это на 198 рублей меньше предыдущего значения. МРОТ в настоящее время составляет 7500 рублей.

Виктор Жуков
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