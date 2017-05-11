14:38 11 мая 2017 5

Арестованная российская недвижимость в США - очередной камень преткновения в отношениях двух держав Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россия пока не должна применять ответные меры на арест российской собственности в США. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, следует взять паузу и дать возможность американской стороне самостоятельно урегулировать этот вопрос.

Во время официального визита Сергея Лаврова в Вашингтон выяснилось, что Москве пока не удается добиться отмены введенной Бараком Обамой в Нью-Йорке и Вашингтоне блокады дипломатических дач, принадлежащих России. В минувшем декабре Обама перед уходом с поста главы государства ввел ряд новых санкций в отношении России. В частности, из США выслали 35 российских дипломатов. Также был закрыт доступ к загородным дачам постпредства России. По словам Лаврова, вопрос об аресте российской недвижимости в Америке стоит в переговорах особняком.

Экс-президента США называют виновником очередного обострения отношений Америки и России Фото: Marc Nozell/Flickr

По мнению кандидата политических наук, политолога-американиста Сергея Судакова, действовать согласно логике «око за око, зуб за зуб» не всегда правильно.

«На мой взгляд, России стоит вырабатывать в данном случае не симметричные меры, а напротив — ассиметричные. Очевидно, что сейчас нас пытаются заставить играть по их правилам, затягивая в их парадигму. Но это заведомо плохой вариант. Если они играют краплеными картами, то, конечно, мы всегда будем проигрывать. Именно по этой причине следует вырабатывать собственные правила игры», — пояснил «URA.RU» Судаков.

По его словам, российской стороне сейчас следует взять паузу для того, чтобы определиться с дальнейшими действиями. «На самом деле у нас есть рычаги для воздействия на Запад. Например, мы можем реализовать ливийский или афганский сценарий. Нам однозначно требуется своя игра», — заключил собеседник агентства.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что России пока не нужно отвечать США.

«Есть надежда, что нынешняя администрация США все же решит этот вопрос. Гораздо выгоднее нам сейчас постоянно демонстрировать, что американская сторона играет не по правилам», — сказал в беседе с корреспондентом «URA.RU» политолог.

Он полагает, что после состоявшейся встречи Сергея Лаврова и лидера США Дональда Трампа российско-американские отношения будут медленно, но верно стабилизироваться.

Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил «URA.RU», что российское руководство «выбрало максимально точное и разумное поведение в этой ситуации».

«Инициатором конфликта явился Барак Обама или кто-то из его администрации. По сути, то решение по меркам современной дипломатии — это, конечно же, хамство в гопническом стиле. Поэтому сейчас нам следует настойчиво требовать от Дональда Трампа урегулировать ситуацию. Вместе с тем пока нет острой необходимости для жестких ответных действий», — сказал Марков.

По его мнению, зеркальные меры по отношению к США могут быть применены только в том случае, если нынешний американский лидер подтвердит правильность решения своего предшественника.