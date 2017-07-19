01:19 19 июля 2017 0

Модель скафандра была испытана в невесомости на борту летающей лаборатории Фото: Роскосмос

В Центре космических полетов города Хьюстон прошли испытания скафандров для полетов в глубокий космос. По данным «Space.com», тестировка новой амуниции проходила в вакууме.

Речь идет о новом скафандре ACES (Advanced Crew Escape Suits). Модель ярко-оранжевого цвета сделана с учетом опыта использования скафандров экипажей кораблей многоразового использования Space Shuttle, а также скафандров, которые сейчас используются на Международной орбитальной станции (МКС). Ранее эта модель скафандра была испытана в невесомости на борту летающей лаборатории. Представитель NASA Роберт Фрост объяснил, что агентство собирается использовать эти скафандры при старте космического корабля Orion и возвращении корабля на землю. Помимо этого, амуниция будет использована и для работы в открытом космосе.

Скафандр ACES должен будет выдерживать резкие перепады давления в кабине корабля в случае разгерметизации. В скором времени новую модель планируют использовать для экипажей кораблей, которые отправятся в экспедицию на Марс и Луну, сообщает «Экономика сегодня».