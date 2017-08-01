Сокращение числа американских дипломатов в России, а также запрет на использование некоторых дипломатических объектов стало поводом к очередному резкому заявлению со стороны сенатора Джона Маккейна. По словам политика, Путин и его окружение заплатят за «нападение на демократию».
Свое мнение о происходящем Маккейн записал в своем микроблоге в сети Twitter, сообщает «Экономика сегодня».
Как ранее сообщало «URA.RU», до 1 сентября США должны будут сократить число дипломатов и персонала диппредставительств в России на 745 человек. Таким образом Россия ответила на очередное усиление американских санкций в отношение Москвы после того, как сенат США принял соответствующий законопроект. Кроме того, дипломатам из США запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве.
Отметим, в середине июля Джону Маккейну была проведена операция по удалению глиобластомы, однако 80-летний сенатор не собирается бросать политическую деятельность.