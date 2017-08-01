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01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Москвы
02:44  01 августа 2017 0

Маккейн пригрозил России расплатой за «нападение на демократию»

Операция по удалению опухоли мозга не мешает Джону Маккейну как и раньше делать громкие заявленияФото: Flickr
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Сокращение числа американских дипломатов в России, а также запрет на использование некоторых дипломатических объектов стало поводом к очередному резкому заявлению со стороны сенатора Джона Маккейна. По словам политика, Путин и его окружение заплатят за «нападение на демократию».

Свое мнение о происходящем Маккейн записал в своем микроблоге в сети Twitter, сообщает «Экономика сегодня».

Как ранее сообщало «URA.RU», до 1 сентября США должны будут сократить число дипломатов и персонала диппредставительств в России на 745 человек. Таким образом Россия ответила на очередное усиление американских санкций в отношение Москвы после того, как сенат США принял соответствующий законопроект. Кроме того, дипломатам из США запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве.

Отметим, в середине июля Джону Маккейну была проведена операция по удалению глиобластомы, однако 80-летний сенатор не собирается бросать политическую деятельность.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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