НТВ раскрыл новый состав ведущих телепередачи «Жди меня»

16:04 12 октября 2017 1

Телекомпания представила публике новых лиц знаменитой программы Фото: Олег Черных © URA.RU

Ведущими программы «Жди меня» на телеканале НТВ станут актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, актер театра и кино Сергей Шакуров, а также основатель поисково-спасательной организации «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. Об этом в четверг, 12 октября, «URA.RU» рассказали в PR-отделе канала.

«Сложно было представить ещё два года назад, что такой проект, как „Жди меня“ может появиться на НТВ. Однако, на сегодняшний день „Жди меня“ гармонично вписывается в новую контентную политику НТВ. Это проект с большой историей, вобравшей в себя огромное количество добрых дел, и мы гордимся тем, что он появится в эфире канала, дополнив линейку социально ориентированных проектов», — заявил генеральный продюсер канала Тимур Вайнштейн.

По словам генерального продюсера телекомпании ВИД Александра Любимова, программа, как и прежде, будет выходить еженедельно, однако теперь зрителям будет демонстрироваться как на самом деле ведутся поиски: на прямой связи со студией будет работающий ежедневно и круглосуточно поисковый центр «Жди меня». За время существования проекта, к слову, было найдено больше 200 000 человек.

Любимов, как сообщало «Федеральное агентство новостей», заявил о том, что телепроект будет транслироваться на НТВ, а не на «Первом канале», как было ранее, 10 октября. О проблемах с поиском ведущих для «Жди меня» стало известно еще в сентябре. Тогда от участия в проекте отказалась ведущая Мария Шукшина, а «Первый канал» не согласовал Александра Галибина, писала «Национальная служба новостей».