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12 октября 2017
16:04  12 октября 2017 1

НТВ раскрыл новый состав ведущих телепередачи «Жди меня»

Форум ЖКХ - новое качество. Челябинск. 3 часть. 06.06.2014, нтв
Телекомпания представила публике новых лиц знаменитой программыФото: Олег Черных © URA.RU
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Ведущими программы «Жди меня» на телеканале НТВ станут актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, актер театра и кино Сергей Шакуров, а также основатель поисково-спасательной организации «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. Об этом в четверг, 12 октября, «URA.RU» рассказали в PR-отделе канала.

«Сложно было представить ещё два года назад, что такой проект, как „Жди меня“ может появиться на НТВ. Однако, на сегодняшний день „Жди меня“ гармонично вписывается в новую контентную политику НТВ. Это проект с большой историей, вобравшей в себя огромное количество добрых дел, и мы гордимся тем, что он появится в эфире канала, дополнив линейку социально ориентированных проектов», — заявил генеральный продюсер канала Тимур Вайнштейн.

По словам генерального продюсера телекомпании ВИД Александра Любимова, программа, как и прежде, будет выходить еженедельно, однако теперь зрителям будет демонстрироваться как на самом деле ведутся поиски: на прямой связи со студией будет работающий ежедневно и круглосуточно поисковый центр «Жди меня». За время существования проекта, к слову, было найдено больше 200 000 человек.

Любимов, как сообщало «Федеральное агентство новостей», заявил о том, что телепроект будет транслироваться на НТВ, а не на «Первом канале», как было ранее, 10 октября. О проблемах с поиском ведущих для «Жди меня» стало известно еще в сентябре. Тогда от участия в проекте отказалась ведущая Мария Шукшина, а «Первый канал» не согласовал Александра Галибина, писала «Национальная служба новостей».

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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