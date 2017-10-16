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16 октября 2017
12:12  16 октября 2017 0

На Урале врачи освоили технологию регенерации клеток при помощи плазмы

Клиника оснащена современным оборудованиемФото: dr-ost.ru

Уральские медики осваивают новые технологии. В клиниках внедряются методики лечения боли лазером и регенерации клеток за счет использования плазмы крови. Эти средства позволяют обходиться во многих случаях без операций, что делает лечение безболезненным и более эффективным.

В отличие от среднестатистических больниц с их очередями и загнанными врачами, которые на ведение документации тратят больше времени, нежели на личный прием, современные методики позволяют вести лечение в совершенно иных условиях. Но таких клиник в России сегодня мало, и неудивительно, что российские знаменитости — артисты, актеры или спортсмены — предпочитают лечение за границей. Из-за недоверия к отечественной медицине многие откладывают лечение, в результате болезнь продолжает развиваться до тех пор, пока единственным выходом не становится операция.

Результаты плазмолифтинга заметны уже после первых сеансов
Фото: dr-ost.ru

Как рассказали «URA.RU» в медцентре «Доктор Ост», в их клинике освоили методику лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата на тракционных роботах экспертного класса. Такой подход позволяет эффективно лечить без операции самые различные заболевания спины и суставов. К примеру, вытяжение на роботизированных системах решает проблему протрузий, грыж позвоночника и других осложнений остеохондроза, в том числе головной боли, мигрени, головокружений и так далее.

Для восстановления подвижности суставов в центре применяют PRP-терапию, то есть лечение собственными клетками-тромбоцитами. PRP — это набирающая популярность разновидность плазмолифтинга, разработанного российскими учеными. Суть лечения в использовании тромбоцидов для ускорения регенерации клеток. Для этого плазму крови инъекционно вводят точно в место поражения, где она уменьшает воспаление, устраняет боль, улучшает кровообращение и т. д. Метод применяется для лечения широкого ряда заболеваний, в том числе неврологических патологий, для быстрой реабилитации при остеохондрозе, сколиозе, протрузиях межпозвоночных дисков, ишиасе, артрозах, головных болях, невропатии и других.

Кроме того, для лечения боли врачи медцентра сегодня используют высокоинтенсивный лазер, который иначе еще называют HIL-терапией. Пучок энергетических частиц позволяет лечить без операции самые сложные патологии, включая различные повреждения коленных и локтевых суставов, травмы позвоночника.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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