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16 октября 2017
13:03  16 октября 2017 1

Сбербанк снизил и уравнял проценты по кредитам

Изменения на ипотечном рынке недвижимости Курганской области. Курган., сбербанк россии
Также банк готовится к масштабному проекту оценки заемщиков по психометрическим моделямФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сбербанк заявил о снижении процентной ставки по ряду кредитов и об упрощении условий потребительского кредитования. С таким сообщением банк выступил в понедельник, 16 октября.

Так, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» снижение составило 1 процентный пункт, а по «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» — от 0,4 до 1,4, пишет RT. Что касается изменения условий, теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физлиц и кредиту без обеспечения одинакова — 12,9% — и не изменяется в зависимости от срока кредитования.

Ранее, как напоминает «Федеральное агентство новостей», Сбербанк анонсировал запуск системы оценки заемщиков по психометрическим моделям. Подробностей о том, как это будет работать, пока нет.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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