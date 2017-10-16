Сбербанк снизил и уравнял проценты по кредитам

Сбербанк заявил о снижении процентной ставки по ряду кредитов и об упрощении условий потребительского кредитования. С таким сообщением банк выступил в понедельник, 16 октября.
Так, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» снижение составило 1 процентный пункт, а по «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» — от 0,4 до 1,4, пишет RT. Что касается изменения условий, теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физлиц и кредиту без обеспечения одинакова — 12,9% — и не изменяется в зависимости от срока кредитования.
Ранее, как напоминает «Федеральное агентство новостей», Сбербанк анонсировал запуск системы оценки заемщиков по психометрическим моделям. Подробностей о том, как это будет работать, пока нет.