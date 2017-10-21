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21 октября 2017
Главные новости Москвы
20:25  21 октября 2017 0

Речь Путина на английском сорвала овации тысяч студентов в Сочи. ВИДЕО

Путин поздравил с грядущим окончанием фестиваля и призвал всех совершать великие делаФото: Telegram-канал Oktyabrfest

Президент Владимир Путин 21 октября обратился к гостям Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Российский лидер пожелал им всего наилучшего и поблагодарил за участие в форуме на английском языке.

«Будущее начитается здесь и сейчас! Будущее — это вы! Всего наилучшего, дорогие друзья, всего наилучшего! Спасибо!» — произнес президент. По-английски это прзвучало как «Future starts here and now! Future is you! All the best, dear friends, all the best! Thank you!»

Его появление на сцене и на гигантском обзорном экране тысячи молодых людей более чем из 180 стран встретили овациями, скандируя «Путин! Спасибо!»

Как уже сообщало «URA.RU», в субботу, 21 октября, Владимир Путин принял участие в в секции «Молодёжь-2030. Образ будущего», проходившей в рамках ВФСМ-2017. В частности, он рассказал ее участникам об успехах генетиков, которые в ближайшем будущем могут дать человечеству более опасное оружие, чем ядерные технологии.

Всемирные фестивали молодежи и студентов проводятся с 1947 года, Россия проводит их на своей территории в третий раз. Главные мероприятия ВСФМ -2017 начались 14-го и завершатся 22 октября. За это время в них приняли участие порядка 25 тыс. человек более чем из 180 стран мира.

Видео: Telegram-канал Oktyabrfest

Алексей Шумов
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