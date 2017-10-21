Президент России Владимир Путин назвал технологию, которая страшнее ядерной бомбы. По мнению главы государства, вскоре у ученых может появиться способность изменять генетический код человека, чтобы создавать личности с заданными характеристиками.
Президент отметил, что, с одной стороны, новая технология даст новые возможности в области фармакологии. Это будет полезно при лечении генетических заболеваний. С другой стороны, ученые получат возможность «влезать» в код, созданный природой, пишет Life.ru.
На эту тему Путин поговорил на сессии «Молодежь-2030. Образ будущего», которая проходит в рамках Всемирного фестиваля студентов и молодежи в Сочи. «То, о чём я сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. Чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать про нравственно-этические основы нашего дела», — подчеркнул глава государства.