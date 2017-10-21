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21 октября 2017
19:14  21 октября 2017 0

Путин раскрыл тайну генетического оружия. «То, о чём я сказал, может быть страшнее ядерной бомбы»

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Президент затронул проблему, которая может изменить мирФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин назвал технологию, которая страшнее ядерной бомбы. По мнению главы государства, вскоре у ученых может появиться способность изменять генетический код человека, чтобы создавать личности с заданными характеристиками.

Президент отметил, что, с одной стороны, новая технология даст новые возможности в области фармакологии. Это будет полезно при лечении генетических заболеваний. С другой стороны, ученые получат возможность «влезать» в код, созданный природой, пишет Life.ru.

На эту тему Путин поговорил на сессии «Молодежь-2030. Образ будущего», которая проходит в рамках Всемирного фестиваля студентов и молодежи в Сочи. «То, о чём я сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. Чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать про нравственно-этические основы нашего дела», — подчеркнул глава государства.

Лев Истомин
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