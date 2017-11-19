{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 ноября 2017
18 ноября 2017
05:53  19 ноября 2017 0

Уругвай и Швеция предложили возобновить работу комиссии по химатакам в Сирии

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, война в сирии
Голосование по проекту резолюции состоится 19 ноябряФото: pixabay.com

Уругвай и Швеция внесли на рассмотрение Совета безопасности ООН проект по возобновлению деятельности Совместного механизма расследования (СМР) применения химоружия в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства России при ООН Федор Стржижовский.

«Швеция и Уругвай внесли в СБ ООН очередной „компромиссный“ проект по возобновлению деятельности СМР», — приводит RT слова Стржижовского, отмечая, что голосование по документу может состояться 19 ноября.

Мандат СМР истек в пятницу, 17 ноября. За два дня Совбез несколько раз голосовал о его продлении, но ни разу не пришел к договоренности. 16 ноября Соединенные Штаты и Великобритания заблокировали проект, подготовленный Китаем, Боливией и Россией. РФ, в свою очередь, проголосовала против американского проекта, аргументируя свое решение тем, что СМР действует политизированно и США используют механизм как средство манипуляцией общественным мнением.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров