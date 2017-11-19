Уругвай и Швеция предложили возобновить работу комиссии по химатакам в Сирии

Уругвай и Швеция внесли на рассмотрение Совета безопасности ООН проект по возобновлению деятельности Совместного механизма расследования (СМР) применения химоружия в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства России при ООН Федор Стржижовский.
«Швеция и Уругвай внесли в СБ ООН очередной „компромиссный“ проект по возобновлению деятельности СМР», — приводит RT слова Стржижовского, отмечая, что голосование по документу может состояться 19 ноября.
Мандат СМР истек в пятницу, 17 ноября. За два дня Совбез несколько раз голосовал о его продлении, но ни разу не пришел к договоренности. 16 ноября Соединенные Штаты и Великобритания заблокировали проект, подготовленный Китаем, Боливией и Россией. РФ, в свою очередь, проголосовала против американского проекта, аргументируя свое решение тем, что СМР действует политизированно и США используют механизм как средство манипуляцией общественным мнением.