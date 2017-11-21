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21 ноября 2017
Главные новости 
12:15  21 ноября 2017 0

«Ездил по могилам». Полиция задержала тюменца — последователя гонщицы Багдасарян

10-летие ООО
Полицейские отыскали нарушителя: им оказался студент тюменского вузаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменские полицейские задержали местного последователя гонщицы Мары Багдасарян, который проехал на автомобиле по Текутьевскому бульвару и местному кладбищу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, нарушителем оказался 20-летний студент третьего курса одного из тюменских вузов. Молодой человек рассказал полицейским, что хотел произвести впечатление на одного из своих знакомых, поэтому и поехал на Lada Priora по Текутьевскому бульвару.

Видео: Тюменская полиция, «Фейсбук»

Ранее видеозапись гонок, опубликованная на популярном хостинге, получила большой резонанс: пользователи тюменского форума сами узнали аккаунт водителя-нарушителя в соцсетях, и написали его имя и госномер автомобиля.

Некоторые пользователи напоминали, что фактически гонщик ездил по могилам: «Проезжал на машине по Текутьевскому кладбищу. Выехал с [улицы] Холодильной, заехал на кладбище».

Водитель полностью признал свою вину. Полицейские провели с ним профилактическую беседу и оштрафовали на две тысячи рублей.

Москвичка Мара Багдасарян была бессрочно лишена прав в марте 2017 года. У нее набралось 150 неоплаченных штрафов на 1 млн руб. Впрочем, представительницу «золотой молодёжи» это не останавливает. Осенью ее вновь задержали за нарушение ПДД сотрудники Госавтоинспекции за рулем «Merсedes».

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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