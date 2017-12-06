Жителей Курганской области со сложными сердечными патологиями будут отправлять на лечение в Челябинск. Пациентов из западных приграничных районов в экстренной ситуации легче доставить в столицу Южного Урала, чем в Курган, пояснили «URA.RU» в челябинском Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ).
«Для экстренных больных расстояние и время имеют большое значение в плане результатов лечения. Если плановых пациентов можно направлять в любое учреждение, имеет право выбора и сам пациент, то у экстренных пациентов такой возможности нет. Им нужно максимально быстро оказать качественную помощь», — отметил главный врач ФЦССХ Олег Лукин на встрече с директором департамента здравоохранения Курганской области Ларисой Кокориной. Глава ведомства посетила Челябинск для обсуждения планов взаимодействия между двумя регионами на следующий год.
В 2018 году ФЦССХ также готов предложить Курганской области увеличение плановой госпитализации больных. Эта инициатива, по словам представителей центра сердечно-сосудистой хирургии, особо заинтересовала зауральских медиков. Оперативный комментарий у представителей департамента здравоохранения «URA.RU» получить не удалось. Во второй половине декабря руководители и эксперты из Челябинска посетят Курганскую область с ответным визитом.