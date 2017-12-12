20:14 12 декабря 2017 0

Главный спасатель Урала и Сибири жестко ответил на критику его ведомства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенант Сергей Диденко отреагировал на критику системы МЧС, которую в открытом письме к Путину высказал бывший сотрудник расформированного Уральского авиационно-спасательного центра Анатолий Долговых. Генерал МЧС назвал экс-сотрудника «человеком с низкой социальной ответственностью», а его жалобы — «жареным частным случаем».

«То, что человек, прослуживший очень недолго, без классной квалификации, высказал какое-то личное мнение, после которого мы должны были встрепенуться и сказать: „Ох, спасибо, он открыл нам глаза!“ — это совершенно не так, — заявил генерал Диденко на пресс-конференции в Екатеринбурге. — Мы прекрасно знаем проблемы, которые есть. Они есть в любом учреждении».

Чтобы объяснить свое отношение к автору письма, генерал сравнил его с сотрудником СМИ, который ушел из издания, а потом начал рассказывать о том, как там все плохо (стулья скрипят, факсы не работают, журналисты — низкой квалификации, у которых диктофоны через раз отключаются, а батарейки нужно покупать за свой счет). «Везде факсы ломаются — их же чинят потом, и картриджи вставляют», — пояснил генерал.

Один из моментов, о которых сообщал в письме президенту экс-сотрудник авиационно-спасательного центра, касался отсутствия связи между летчиками и спасателями во время операций, что сильно затрудняло работу. В ответ генерал заявил, что радиостанции «земля — воздух» есть во всех нужных подразделениях.

«Я не хочу брать все эти нюансы: они настолько мелочные и просто показывают очень низкую социальную ответственность человека, который решил в бочку с медом кинуть ложку с дегтем, — заявил Сергей Диденко. — Мы готовы к этому, ради бога: мед всегда все инородное выталкивает. Не хочу сказать, что мы мед, мы МЧС, хотя начальные буквы схожи. Остановить любой автомобиль и найти в нем 100 недостатков или зайти в любое учреждение и найти в нем 100 недостатков может каждый. Это называется «критиканство».

При этом главный спасатель Урала и Сибири признал, что проблемы в системе МЧС существуют, но о них известно и «без всяких жалоб». «Если есть у кого-то желание улучшить систему, мы всегда этому рады, — заявил Диденко. —

Для этого существуют взаимоотношения, причем никто никого не душит, не давит, строевым шагом не заставляет ходить, наручники не надевает. У каждого есть возможность прийти к своему начальнику и рассказать о проблемах. Наоборот, мы скажем спасибо.

Мы благодарны любой информации о проблеме, но делать из этого новость всероссийского масштаба, мешающую спасать людей, я думаю, это неверно».

Также генерал прокомментировал ситуацию, когда Свердловская область осталась без вертолета МЧС (в авиаспасательном центре их было три, после расформирования остался один, летом 2016 воздушное судно забрали на спасработы в Тюменской области, и, когда возникла необходимость транспортировки мальчика, найденного в лесу под Рефтинским, у МЧС не оказалось вертолета).

По данным Диденко, в распоряжении Сибирского регионального центра МЧС сейчас имеется 30 единиц воздушной техники: 19 вертолетов Ми-8, три — Ми-26, пять самолетов Бе-200, а также самолеты Ан-74 и ИЛ-76. Но, по словам генерал, важно, не где стоит техника, а насколько эффективно она применяется. «Мы расположили нашу авиацию в тех местах, которые по анализу прошлых лет или по прогнозу будут подвержены проблемам, — объяснил он. — Не примени Ми-8 с водосливным устройством, которые отобьет село от пожара, а держи его для санитарной авиации — сгоревшие люди будут рады?»

При этом Диденко заявил, что уже распорядился выделить второй вертолет для базирования в Свердловской области. «Мы как планировали средства на доукомплектование отряда, мы так их и организуем, — заявил Диденко. — Даже дополнительно выполняем (это я уже своим решением). Пришло четыре „пираньи“, смотрю, три было распределено на Сибирь, одна на Дальний Восток. Нет, я сказал всем „стоп“: одну отдаем на Урал, две останется в Сибири, одну — на Дальний Восток. Это никак не связано с жалобой».

В ноябре 2017 года бывший сотрудник авиационно-спасательного центра УРЦ МЧС РФ Анатолий Долговых обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину. Экс-спасатель рассказал об ужасном состоянии техники, с которой работают спасатели, о проблемах с переквалификацией сотрудников, со связью, отсутствии занятий на парашютах (и самих парашютов), показухе и коррупции в системе МЧС.