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14 декабря 2017
16:54  14 декабря 2017 0

На поддержку российского автопрома потратят еще 35 млрд рублей

Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, лада, автоваз
Кабмин ищет способы повысить спрос на отечественные машиныФото: Антон Белицкий © URA.RU

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров озвучил объем планируемой финансовой поддержки отечественных автопроизводителей в 2018 году. Кабмин собирается выделить на эти цели 35 млрд рублей.

Из этой суммы 16 млрд правительство планирует потратить на различные адресные программы спроса на отечественные автомобили, цитирует Мантурова «Газета.ру». В том числе правительство планирует в течение года сохранить скидку 10% для машин, приобретаемых в частности по программам «первый автомобиль» и «семейный автомобиль». При этом с 1,45 млн до 1,5 млн увеличена максимальная стоимость машин, подпадающих под эту меру господдержки.

Также в 2018 году правительство планирует повысить утилизационный сбор для легковых автомобилей, напоминает «Национальная служба новостей». Ожидается, что это приведет к подорожанию машин на 10-17%.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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