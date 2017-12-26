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26 декабря 2017
14:15  26 декабря 2017 1

Галкина обвинили в коррупции на детском шоу

Юмориста раскритиковали из-за подарков на детском шоуФото: Максим Галкин, Instagram

Юмориста и шоумена Максима Галкина обвиняют в коррупции на детском шоу «Лучше всех!». В частности, его подписчики утверждают, что в эфир попадают дети без особых талантов. Кроме того, на программе им дарят совершенно разные подарки, заметили зрители.

«Макс, почему не всем детям дарят вместе с медалью рюкзак сладостей и игрушки?! Разберись с коррупцией на передаче… А почему одни дети получают подарки, а другие нет? Это же для ребёнка такая травма. Куда ваши психологи смотрят (((», — пишут в Instagram рассерженные подписчики ведущего.

Некоторые предположили, что детей приглашают на программу по договоренности. «А у вас не возникает вопрос, как вообще туда попадают дети, которые не показывают никаких особенных достижений? Танцует пара (которая не выиграла ни одно соревнование — и таких пар в каждом городе полно), приходит девочка, которая вообще ничего не делает (поговорила с Максимом и почему-то „лучше всех“ и т.д) Первые выпуски были очень сильными: дети-гении или дети-чемпионы! А сейчас набирают всех подряд, чтобы натянуть на программу. И не думаю, что участие бесплатное — отсюда и такие подарки!.. Проплаченные детки на программе. Смотреть неинтересно… Мне тоже сегодня это бросилось в глаза. Понятно, что не все гении, но если уж на съемки взяли, то поощряли бы одинаково. Выглядит не очень корректно», — предлагают зрители.

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Фото: скрин страницы Максима Галкина в Instagram

Телевизионное шоу «Лучше всех!», куда приглашают юные дарования от трех до 12 лет, было запущено на «Первом канале» в этом сезоне. «Если ваш ребенок проявляет экстраординарные способности в творчестве, спорте или науке, если он лучше всех поет, танцует, показывает фокусы или чеканит мяч и, кроме того, не боится сцены и не лезет за словом в карман, значит, вам сюда!» — приглашают авторы программы на сайте.

Нина Калинина
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