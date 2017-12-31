В Японии разработали четыре сценария на случай войны с КНДР

Правительство Японии начало разработку вариантов ответа Сил самообороны на военный конфликт на Корейском полуострове. Подробности источники сообщили информационному агентству Kyodo.
По данным агентства, Совет национальной безопасности допускает случайное военное столкновение Вооруженных сил обеих стран, а также превентивный удар США по КНДР. Кроме того, не исключается возможность вторжения армии Северной Кореи на территорию Южной Кореи и удара северокорейской ракеты по Японии.
Совет нацбезопасности Японии, который возглавляет премьер-министр Японии Синдзо Абэ, 21 декабря провел заседание, на котором участники совещания пришли к решению провести симуляцию сценариев войны, цитирует Kyodo РБК. Также обсуждалась возможность увеличения американского контингента.
Северная Корея регулярно проводит испытания баллистических ракет. В ноябре 2017 года обломки ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии. По утверждению Пхеньяна, такая ракета способна долететь до любой части США.
ООН ввела новые санкции против КНДР 22 декабря, они направлены на ограничения экономических связей Пхеньяна с другими странами.