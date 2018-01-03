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04 января 2018
03 января 2018
Главные новости Москвы
23:28  03 января 2018 0

В Чечне начальника отдела полиции убили на выходе из магазина

ОМОН стрельбище Оружие Челябинск, пистолет стечкина апс
Неизвестный расстрелял полицейского и скрылсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чечне начальника отделения полиции села Автуры Шалинского района убили на выходе из продуктового магазина. Неизвестный выстрелил силовику в спину, от полученных ранений мужчина скончался.

Нападавшим мог быть ранее судимый уроженец Шалинского района 1990 года рождения, сообщает пресс-служба МВД республики. Сейчас правоохранители проводят операцию по его задержанию.

По данным ТАСС, сразу после убийства нападавший взял оружие полицейского и уехал на его машине. «Центр перекрыт, магазины все закрыли», — уточнил собеседник издания.

Валерия Романова
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