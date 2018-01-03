В Чечне начальника отдела полиции убили на выходе из магазина

Неизвестный расстрелял полицейского и скрылся
В Чечне начальника отделения полиции села Автуры Шалинского района убили на выходе из продуктового магазина. Неизвестный выстрелил силовику в спину, от полученных ранений мужчина скончался.
Нападавшим мог быть ранее судимый уроженец Шалинского района 1990 года рождения, сообщает пресс-служба МВД республики. Сейчас правоохранители проводят операцию по его задержанию.
По данным ТАСС, сразу после убийства нападавший взял оружие полицейского и уехал на его машине. «Центр перекрыт, магазины все закрыли», — уточнил собеседник издания.