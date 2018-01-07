Ледяная скульптура Криштиану Роналду, установленная на Поклонной горе в Москве, породила волну шуток от западных пользователей Twitter. Поклонники португальского футболиста задаются вопросом: почему ни один скульптор в мире не смог адекватно изобразить прославленного спортсмена?
«Почему они продолжают это делать с его лицом?» — задался вопросом один из пользователей Twitter. Ответ одного из подписчиков оказался не менее остроумным: «Потому что невозможно воссоздать совершенство».
Московский вариант статуи не остался без внимания ведущих британских СМИ. Таблоид The Sun отметил схожесть скульптуры Роналду с комичным бюстом, который ранее был установлен в португальском городе Мадейра — та работа также вызывала массу шуток и нареканий из-за непохожести.