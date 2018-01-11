США ответили на обвинения в атаке на российскую базу в Сирии

23:44 11 января 2018 0

Запад отрицает свое участие в атаках на российские военные объекты Фото: depositphotos.com © URA.RU

Соединенные Штаты Америки не были причастны к атакам беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Об этом в четверг, 11 января, заявил представитель Комитета начальников штаба ВС США генерал Кеннет Маккензи.

По его словам, глава Комитета генерал Джозеф Данфорд накануне провел «сердечный обмен мнениями» с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, однако о деталях разговора Маккензи рассказывать отказался, пишет РИА «Новости»

Руководитель пресс-службы Минобороны США Дана Уайт, в свою очередь, заявила, что Пентагон не комментирует, кто стоит за атакой на российские военные базы в Сирии.

В ночь на 6 января, напомним, ВС РФ сорвали нападение десятка беспилотников на базу Хмеймим. В ночь на 7 января боевики вновь атаковали базу, где базируются российские самолеты и вертолеты. Зенитными средствами также были сбиты несколько дронов.

Российские политики, комментируя произошедшее, выразили мнение, что атаки были организованы террористами при попустительстве стран Запада, поскольку такую спланированную операцию невозможно осуществить без помощи спецслужб.

11 января президент России Владимир Путин, как пишет телеканал 360, заявил, что знает, кто является инициатором провокации, подтвердив, что за нападением действительно стоит развитая структура. «На самом деле, это очевидно, там есть элементы высокотехнологического характера — это касается систем радиолокации и наведения, систем сброса боеприпасов», — заявил глава государства, добавив, что Россия приняла дополнительные меры для защиты своих военных объектов в Сирии.