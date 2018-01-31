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31 января 2018
11:44  31 января 2018 2

Жена Дмитрия Маликова показала новорожденного сына. ФОТО

54-летняя Елена Маликова показала новорожденного сынаФото: Елена Маликова, «Инстаграм»

Супруга певца и композитора Дмитрия Маликова опубликовала фото с новорожденным сыном, который появился на свет благодаря суррогатной матери. Трогательный снимок появился на странице Елены Маликовой в Instagram.

На фото запечатлены Дмитрий Маликов, его жена и их 17-летняя дочь Стефания с новорожденным братом на руках. В подписи к публикации жена певца поделилась, что была в семье единственным ребенком. «Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась, — я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, наша чудесная дочь и сын», — написала Маликова. В заключение она отметила, что семья — это команда. «Чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!» — уверена женщина.

О том, что Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом, стало известно 27 января. Ребенок появился на свет от суррогатной матери в элитной клинике в Санкт-Петербурге.

Софья Стеклова
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