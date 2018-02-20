В Бельгии врачи умертвили мужчину, несмотря на желание жить

08:10 20 февраля 2018 0

Врачам оказалось достаточно согласия родных пациента Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Бельгии врачи провели эвтаназию пожилому пациенту без его согласия. Доктора руководствовались лишь пожеланием семьи больного.

Общественность узнала о происшествии после публикации открытого письмо доктора Виллема Дистелманса из государственной комиссии по эвтаназии. Он возмутился произошедшим и подал в отставку в знак протеста, пишет The Daily Mail. У пожилого пациента была диагностирована болезнь Паркинсона и тяжелая форма деменции, и он не мог добровольно согласиться на уход из жизни. Более того, он ни разу не выражал такого желания.

Дистелманс и некоторые его коллеги считают, что случай следует рассматривать как убийство, однако специальная врачебная комиссия дала свою формулировку. Медики заключили, что «это был не случай незаконной эвтаназии, а скорее случай законного решения о прекращении жизни, неправильно рассмотренный врачом как эвтаназия». Юристы заявили, что пациенту вводили наркотические препараты для облегчения состояния, что и привело к смерти. В Бельгии эвтаназия легализована с 2002 года, уточняет «Лента.ру».