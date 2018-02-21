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21 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:38  21 февраля 2018 0

Сыновья Кадырова ответили школьнику, вызвавшему их на бой. ВИДЕО

Сыновья Рамзана Кадырова занимаются смешанными единоборствамиФото: Абдул-Керим Эдилов, «Инстаграм»

Сыновья Рамзана Кадырова Ахмад и Адам ответили казахстанскому школьнику, который ранее вызвал их на поединок по смешанным единоборствам. Юные бойцы отказались драться с алмаатинцем.

Ахмад и Адам Кадыровы записали для 10-летнего Абая Тажибая видеоответ, пишет портал chechnyatoday.com. Они отметили, что чеченский и казахский народы «всегда были братьями». «Абай, ты настоящий мужчина. Продолжай в таком же духе. Если судьба нас сведет, встретимся у клетки, а в жизни будем братьями. Приезжай в республику, мы всегда рады гостям», — сказал 12-летний Ахмад Кадыров. Отказ принять вызов сыновья Кадырова объяснили разницей в весовых категориях.

Напомним, десятилетний школьник из Казахстана Абай Тажибай вызвал на бой сыновей Кадырова, чтобы отвоевать у них пояс ММА. При этом раньше мальчик занимался кикбоксингом, но увлекся смешанными единоборствами после того, как решил помериться силами с Кадыровыми. Показательные бои среди детей по правилам ММА прошли в Чечне в 2016 году — в них участвовали и сыновья чеченского лидера. Поединки вызвали споры в обществе, одним из противников таких боев среди детей стал президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

Дарья Корчак
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