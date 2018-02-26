Назван топ-10 самых популярных в России иномарок

08:46 26 февраля 2018 0

Ford Focus удерживает позицию лидера Фото: сайт www.ford.ru

Самой популярной в России иномаркой на 1 января 2018 года оказался Ford Focus. Аналитики агентства «Автостат» насчитали в России 715 тысяч автомобилей этой модели.

На втором месте Toyota Corolla c результатом 699 тысяч авто. Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris с количеством машин в 674,2 тысячи, сообщает «Экономика сегодня». Далее следуют KIA Rio, Renault Logan, Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Volkswagen Passat.

При этом на российском авторынке может отразиться рост производства машин в Китае, писала «Национальная служба новостей». Такое мнение ранее высказал глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.