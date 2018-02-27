17:38 27 февраля 2018 4

Представителя лидера ЛДПР в Кургане обидчик ударил кулаком в грудь Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане доверенное лицо Владимира Жириновского Владимир Шеметов добивается наказания для своего обидчика, который без объяснения причин несколько раз напал на него возле дома. Об этом пострадавший рассказал корреспонденту «URA.RU».

Инцидент произошел в декабре прошлого года на парковке возле дома. Шеметов вышел во двор погулять с собакой. С мужчиной, проживающим по соседству, у него были давние неприязненные отношения. Шеметов начал смахивать снег с припаркованного автомобиля, в это время сосед подошел к нему, схватил за одежду и начал трясти. Второй раз мужчина ударил Шеметова кулаком в грудь, от чего тот упал и ударился головой. Пострадавший, вернувшись домой, вызвал полицию. Через день он обратился в больницу, где ему поставили диагноз — ушиб грудной клетки, после чего он подал на обидчика в суд. Однако свидетелей конфликта не оказалось.

В мировом суде ответчик пояснил, что в тот день вообще находился в другом месте — в офисе организации РОО «Макар», что подтвердили двое его знакомых. Суд посчитал, что бесспорных доказательств вины в материалах дела нет, поэтому постановил прекратить дело за отсутствием состава административного правонарушения. Шеметов намерен обжаловать решение мирового суда в Курганском городском суде. Он считает, что мотивом агрессивного поведения соседа мог стать «политический заказ».

На момент публикации связаться с ответчиком по делу Шеметова не удалось. В региональном отделении ЛДПР считают причиной инцидента исключительно бытовой конфликт Шеметова с соседом, в котором нет политического подтекста.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года. Заявилось восемь кандидатов, среди которых действующий лидер страны Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец; лидер ЛДПР Владимир Жириновский; выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин; один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский; лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов; телеведущая Ксении Собчак («Гражданская инициатива»); глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, а также руководитель партии «Российский общенародный союз», бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин.