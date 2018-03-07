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07 марта 2018
06 марта 2018
07:58  07 марта 2018 0

Власти Франции запретят насиловать детей

Педофил, детское насилие, показ мод, подиум, модели, педофилия, ребенок, педофил, детское насилие, закрывать рот рукой
Возраст сексуального согласия во Франции составляет 15 летФото: depositphotos.com © URA.RU
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Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
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Франция планирует внести в законодательство изменения возрастной планки сексуального согласия. Согласно поправкам, секс взрослого и человека младше 15 будет признаваться изнасилованием.

Сейчас по закону возраст сексуального согласия во Франции составляет 15 лет, сообщает BBC News. Секс с тем, кто не достиг этого возраста, не считается изнасилованием в случае, если не было применения силы, принуждения или угроз. Преступление классифицируется всего лишь как надругательство над несовершеннолетним и наказывается максимум пятью годами лишения свободы и штрафом 75 тысяч евро. В ближайшие две недели французские власти хотят узаконить новый возрастной лимит.

В 2017 году волну негодования среди французов вызвали суды над двумя педофилами. Молодые мужчины были оправданы по обвинению в изнасиловании детей. В суде педофилы заявили, что жертв никто не принуждал.

Как писало «URA.RU», в начале 2018 года скандалы с изнасилованиями детей произошли на Урале. Уголовные дела возбудили из-за инцидентов в школах-интернатах в Челябинске и на Ямале.

Наталья Михалева
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