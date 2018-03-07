Власти Франции запретят насиловать детей

07:58 07 марта 2018 0

Возраст сексуального согласия во Франции составляет 15 лет Фото: depositphotos.com © URA.RU

Франция планирует внести в законодательство изменения возрастной планки сексуального согласия. Согласно поправкам, секс взрослого и человека младше 15 будет признаваться изнасилованием.

Сейчас по закону возраст сексуального согласия во Франции составляет 15 лет, сообщает BBC News. Секс с тем, кто не достиг этого возраста, не считается изнасилованием в случае, если не было применения силы, принуждения или угроз. Преступление классифицируется всего лишь как надругательство над несовершеннолетним и наказывается максимум пятью годами лишения свободы и штрафом 75 тысяч евро. В ближайшие две недели французские власти хотят узаконить новый возрастной лимит.

В 2017 году волну негодования среди французов вызвали суды над двумя педофилами. Молодые мужчины были оправданы по обвинению в изнасиловании детей. В суде педофилы заявили, что жертв никто не принуждал.

Как писало «URA.RU», в начале 2018 года скандалы с изнасилованиями детей произошли на Урале. Уголовные дела возбудили из-за инцидентов в школах-интернатах в Челябинске и на Ямале.