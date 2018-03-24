Алика Смехова вступилась за Серебрякова и назвала россиян рабами

13:26 24 марта 2018 0

Дочь самого спокойного мушкетера считает Серебрякова патриотом Фото: Alika Smekhova, Instagram

Актриса Алика Смехова вступилась за своего коллегу Алексея Серебрякова, который назвал наглость и хамство главной национальной идеей в России. Артистка считает его патриотом, несмотря на то что он уехал жить в Канаду.

По словам Смеховой, главная проблема россиян вовсе не в наглости, а в «рабской психологии». «Ведь только в 1861 году отменили крепостное право. Это же совсем недавно! Поэтому, к сожалению, рабская психология еще жива», — рассказала она в беседе с «Московским комсомольцем».

Серебрякова она считает смелым человеком, которого жестко раскритиковали. «Мне кажется, никто из них не вник в суть вопроса и не услышал его ответа. Все просто хотят придраться», — считает актриса.

Провокационное интервью Алексей Серебряков дал на YouTube-канале «ВДудь» журналиста Юрия Дудя. Актер объяснил, что покинул Россию, чтобы дать детям возможность выбирать, как прожить жизнь, и раскритиковал российский менталитет.