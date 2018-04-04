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04 апреля 2018
03 апреля 2018
01:01  04 апреля 2018 0

Юлию Самойлову не пустили в музей мадам Тюссо. ВИДЕО

Сотрудники объяснили это тем, что не смогут гарантировать безопасность певицы в случае пожараФОТО: Юлия Самойлова/Instagram

Певицу Юлию Самойлову, которая будет представлять Россию на «Евровидении-2018», не пустили в музей мадам Тюссо. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Сотрудники музея в Дюссельдорфе объяснили отказ тем, что они не могут гарантировать прикованной к инвалидному креслу россиянке безопасность в случае пожара в здании. «Они сказали, что я просто не успею ее вынести» — цитируют слова мужа певицы Алексея «Дни.ру».

«Не ожидала, что в Европе будут проблемы и меня не будут пускать! Но мы засняли все на камеру и выложили во влог на Ютуб», — прокомментировала ситуацию артистка.

Напомним, Юлия Самойлова активно готовится к своему выступлению на музыкальном конкурсе «Евровидение-2018». Артистка усиленно занимается вокалом, а также учит английский язык. Она также призналась, что боится перенервничать и плохо спеть.

Александр Черноскутов
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